Beşiktaş, St. Pauli karşısında 1 - 0 mağlup oldu

Türk ekibi, Almanya'daki hazırlık kampı çerçevesinde oynadığı ilk hazırlık maçını Hamburg'taki Millerntor Stadın'da yaptı. Beşiktaş sahaya, Cenk, Fernandes, İbrahim Toraman, Sivok, Veli, Almeida, Olcay, Escude, Ersan, Gökhan, Holosko ilk onbiriyle başladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşmayı tribünden izledi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic ilk kez takımının başında sahaya çıktı.

Bilic, maçtan sonra yaptığı açıklamada, sahada diri bir takım görmediğini belirterek, "Bu maçta görmek istediğimi gördüm. Takımı eleştirme konusunda birşey söyleyemem. Karşılaşmada iki farklı takımla mücadele ettik. Avusturya kampına daha az futbolcu götüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Gökhan Töre ilk kez Beşiktaş forması giydi. İlk 11'de sahaya çıkan Holosko ise sağ bekte görev aldı.

Öte yandan, St. Pauli'nin Türk oyuncusu Okan Kurt, ikinci yarıda forma giydi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında, Beşiktaş'ın koruduğu kale arkasındaki tribünlerde olaylar çıktı.

Olaylara özel güvenlik ve polis müdahale ederek büyümesini önledi. Aynı tribünde ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'', ''Türkiye, Türkiye'' diye tezahürat yapılması dikkati çekti.

58. dakikada Beşiktaş taraftarının meşale yakması nedeniyle oyun 3 dakika durdu. Meşalelerin sönmemesi ve ardından ses bombalarının atılması üzerine hakem soyunma odasına gitti. Maçın hakemleri yaklaşık 3 dakika sonra takımlarla sahaya çıktı.

Beşiktaş Takım Kaptanı İbrahim Toraman, siyah beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne giderek, sakin olmaları konusunda uyardı.

Müsabakanın tek golünü, 41. dakikada Alman ekibinden Fabian Bol kaydetti. Karşılaşma bu golle 1-0 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya kalede Günay, Mustafa Pektemek, Antic Nukan, Gökhan Süzen, Berat Çetinkaya, Mehmet Akgün, Hasan Türk, Muhammed Demirci ile çıktı.

18 bin seyircinin izlediği maçın 82. dakikasında, elinde pankartla sahaya giren bir taraftarı, güvenlik ekipleri sürükleyerek sahadan çıkardı.

Siyah beyazlılar, maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye hareket etti.