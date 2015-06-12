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Spor

Beşiktaş, sportif direktörlüğü rafa kaldırdı

Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevi olarak eski futbolcular İbrahim Üzülmez, İlhan Mansız, Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın adı geçiyordu

12 Haziran 2015 14:16

Beşiktaş, takımda tek yetkili olan ve bütün futbol birimlerinin kendisine bağlanmasını isteyen Şenol Güneş’in talebini olumlu karşıladı. Böylece Slaven Bilic sonrası yeniden gündeme gelen sportif direktör konusu askıya alındı.

Sportif direktör yerine yerine Şenol Güneş ve yönetim arasında koordinasyonu sağlayacak ve futbolculara ağabeylik yapacak eski futbolculardan bir ismin göreve getirilmesi düşüncesi ağırlık kazandı. Teknik heyet ve yönetimin arasındaki ilişkiyi Tamer Tuna’nın sağlayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevi olarak eski futbolcular İbrahim Üzülmez, İlhan Mansız, Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın adı geçiyordu.

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