Beşiktaş Sözcüsü Metin Albayrak: Bir forvet daha alacağız



Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Cyle Larin'in haricinde, kulübün bütçesine göre bir forvet arayışları daha olduğunu söyledi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, devre arasını iyi geçirdiklerini belirterek, “Takımın morali çok yukarıdaydı. Ekip ruhumuz yerinde. Geçen sezon da liderin 4 puan gerisine düşmüştük. Bu sezon da hemen hemen aynı durumdayız. Bir iki maçta düşünmediğimiz skorlar oldu. Takımımıza güveniyoruz, şampiyonluk inancımız çok yüksek.” dedi. Geniş bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Albayrak, “Türkiye’nin en tecrübeli teknik direktörüne sahibiz. Üst üste üçüncü şampiyonluk için hedefimiz var. Herkese güveniyoruz. Antalya’da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik.” ifadesini kullandı.

Transferi için görüşmelere başlanan Kanadalı Cyle Larin’i değerlendiren Metin Albayrak, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun zamandır takip ettiklerini dile getirdi. Larin’in forvet hattında yer alan oyuncular için bulunması gereken bütün özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, “Cyle Larin’i uzun zamandır takip ediyorduk. Çok potansiyelli genç bir oyuncu, önü açık. Kendisini 1,5 senedir izliyorduk.” diye konuştu.

Kanadalı oyuncu dışında forvet transferi için bütçelerine göre arayışlarının sürdüğünü kaydeden Albayrak, şunları söyledi:

“Bütçemiz çerçevesinde uyarsa, bir forvet daha almayı düşünüyoruz. İkinci yarıda hedefimiz şampiyonluk. Cenk Tosun’u da göndermeyi düşünmüyorduk ama müthiş bir teklif geldi. Hem kulübün hem de Cenk’in yararına olduğu için transfer gerçekleşti. Cenk de Premier Lig’i istiyordu. Şimdi Larin aramıza geldi, inşallah iyi olur.”

Cenk Tosun’un ayrılmasının ardından daha fazla süre alması beklenen İspanyol golcü Alvaro Negredo’ya da güvendiklerini belirten Albayrak, “Negredo, oynamaya başladıktan sonra üstüne koydu ve öz güveni arttı. Taraftarlar da kendisine sahip çıkmaya başladı. İnsanların beklentileri çok fazla. Negredo geriden başladı. Bizim ve arkadaşlarının desteğiyle hiç yılmadı. Kariyerli bir oyuncu olmasına rağmen kenarda kaldığı için küsmedi. Daha çok çalıştı. İkinci yarıda forvet hattında da iyi bir rekabet olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

"Her mevkide büyük rekabet var"

Hırvat stoper Domagoj Vida’nın transferiyle savunmanın göbeğinde rekabetin artacağına dikkati çeken Metin Albayrak, şunları aktardı: “Savunmanın göbeğinde kim iyiyse hoca ona görev verecek. Her yerde büyük rekabet var. Kim oynarsa hakkını veriyor, arkadaşlarına destek oluyor. İyi bir arkadaş ortamımız var. Vida çok tecrübeli, uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu. Defans hattımız iyiydi, şimdi daha güvenli hale geldi.”

"Kimsenin canı yanmasın"

Süper Lig’in ikinci yarısında rekabetin çok sert geçeceğini vurgulayan Albayrak, maçlarda görev yapacak hakemlere de çok iş düştüğünü bildirdi. Fazla sayıda takımın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu hatırlatan Metin Albayrak, “Takımların puanları birbirine çok yakın. İkinci yarı herkes için çok önemli, hakemlerimize de çok iş düşüyor. Onlara güveniyoruz. Yarışın kızıştığı yerlerde hataları minimuma indirmek lazım. Kimsenin canı yanmasın.” diyerek sözlerini tamamladı.

(beIN Sports)