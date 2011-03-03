-BEŞİKTAŞ SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ GAZİANTEP (A.A) - 03.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanş maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 6. dakikada, Fernandes Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ceza sahası içine ortaladı, iyi yükselen Atınç'ın kafa şutunda top kornere çıktı. 12. dakikada, Onur'un pasıyla buluşan Almedia kaleci Kazım'ı geçerek topu kaleye gönderdi, defanstan dönen topu Nobre rahat bir şekilde filelerle buluşturdu. 0-1. 19. dakikada, Fernandes'in sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortayı Sivok kafa ile karşıladı, bu oyuncunun vuruşunu kaleci Kazım kornere gönderdi. 33. dakikada, Almedia'nın pasıyla ceza sahasına giren Hilbert kaleci Kazım'la karşı karşıya kaldı ancak kaleci Kazım gole izin vermedi. Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Hüseyin Sabancı, Volkan Narinç, Arkın Akgöl Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Kazım, Ferit Cömert, Kenan, Buğra Erdoğan, Ahmet Devret, İbrahim Ferdi, Mustafa Marangoz, Volkan, Osman Fırat, Onur Kalafat, Abdullah Beşiktaş: Cenk, İsmail Köybaşı, Fernandes, Sivok, Hilbert, Nobre, Onur Bayramoğlu (Dk. 39 Muhammed Demirci), Almedia, Erhan Güven, Aurelio, Atınç Gol: Dk. 12 Nobre (Beşiktaş)