Beşiktaş, sosyal medyada Avrupa'nın zirvesinde!

Sosyal medya takip araştırma şirketi Somera'nın Avrupa'nın sayılı takımları arasında yaptığı araştırmaya göre Beşiktaş, en yüksek takipçi artışına sahip takım oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Twitter'daki resmi hesabının takipçi sayısı yüzde 40.4 oranı ile yüzde 37.9 artış yakalayan Manchester United'ı ve yüzde 33.5'lik artış sağlayan Juventus'u geride bırakarak bu alanda birinci sıraya yerleşti.

Kartal'ın Instagram hesabı da yüzde 39.3'lük artışla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Beşiktaş'ı yüzde 38.5 ile Juventus ve yüzde 30.9 oranıyla Dortmund takip etti.