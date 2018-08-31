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Spor

Beşiktaş sonunda 10 numarasını aldı

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı

31 Ağustos 2018 13:35

Ali DANAŞ - İSTANBUL - DHA

Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar Torino\'nun Sırp oyuncusu Adem Ljajic\'i zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladı. 4 yıl üzerinden yapılan sözleşme gereği Adem Ljajic ilk yılını kiralık olarak Beşiktaş\'ta geçirecek. Beşiktaş belli şartların yerine gelme zorunluluğuyla Adem için 6.5 milyon Euro daha ödeyerek bonservisini alacak. Bu şartların Adem\'in en az 20 maçta oynaması ve Beşiktaş\'ın sıralamada ilk 3 içinde yer alması gibi şartlar olduğu bildirildi.
26 yaşındaki Sırp futbolcu bugün öğleden sonra İstanbul\'a gelecek.

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