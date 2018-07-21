Beşiktaş sonradan açıldı: 3-1

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Rusya Birinci Lig takımlarından Krasnodar ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.
Kara Kartal maça Tolga, Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin 11'iyle başlarken, Fulham'a transferi gündemde olan Fabri 2. yarıda oyuna dahil oldu.
12. dakikada Wanderson'un golüyle geriye düşen siyah beyazlılar, 28'de Oğuzhan'ın penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. 51'de sahneye çıkan Lens, Beşiktaş'ı öne geçirirken, maçın skorunu belirleyen gol 86. dakikada Negredo'dan geldi.
Öte yandan ilk yarının son anlarında sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup, yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.
Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, özel uçakla Türkiye'ye dönecek.