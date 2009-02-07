Beşiktaş son nefeste

Beko Basketbol Ligi'nin 18. haftanın açılış maçında Bursa'da Beşiktaş Cola Turka, Oyak Renault'u son saniye basketiyle 74-73 mağlup etti.
Beko Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, sahasında Beşiktaş Cola Turka'ya 74-73 yenildi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikayı Muratcan ve Baxter ikilisinin basketleriyle 7 farkla önde geçti: 2-9. Aslan'ı Graves sırtladı
Oyunun ilk dakikalarındaki üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı da 10-13 önde tamamladı.
Bu dakikadan sonra oyuna hakim olan ve rakibinin hücumlarda top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, Evren ve Gordon'un 3 sayılık basketleriyle 6. dakikada eşitliği sağladı: 13-13.
Hızlı hücumlarda etkili olan siyah-beyazlılar Baxter ve Haluk'un basketleriyle birinci periyodu önde tamamladı: 19-24.
İkinci periyoda her iki takım da durgun başladı ve iki dakikalık sürede birer basket üretebildi: 21-26.
Karşılaşmanın 10. dakikasında farkı 10 sayıya çıkaran (24-34) konuk ekip, maçın ilk yarısını da 9 sayılık farkla 29-38 önde tamamlamasını bildi.
Maçın ikinci yarısında Baxter ile sayılar bulan Beşiktaş Cola Turka'ya ev sahibi takım Gordon ve Jones ile cevap verdi.
OYAK Renault, karşılaşmanın 27. dakikasında Alper ile bulduğu sayıyla 52-51 öne geçerken, 3. periyot 53-53 beraberlikle tamamlandı.
Karşılıklı basketlerle geçen son periyotta rakibine oranla pota altında daha etkili olan Beşiktaş Cola Turka, son dakikası 72-72 geçilen maçta son saniyede Chatman ile bulduğu basketle 74-73 galip geldi. OYAK RENAULT: 73 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 74
Salon: Atatürk
Hakemler: Rüştü Nuran xx, İsmail Aydın xx, Sinan İşgüder xx
OYAK Renault: Evren xxx 16, Gordon xxx 27, Nedim x, Alper xx 6, Jones xxx 14, Serhat xx, Fobbs xx 7 Ahmet xx 3, Uğur x
Beşiktaş Cola Turka: Muratcan xx 5, Baxter xxx 22, Chatman xx 13, Cevher xx 5, Wesson xxx 17, Haluk xx 10, Mims xx 2, Mehmet Yağmur xx, Ömer xx,
1.periyot: 19-24
Devre: 29-38 (Beşiktaş Cola Turka lehine)
3.periyot: 53-53