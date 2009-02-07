Beşiktaş son nefeste

Aslan'ı Graves sırtladı

Beko Basketbol Ligi'nde OYAK Renault, sahasında Beşiktaş Cola Turka'ya 74-73 yenildi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 3. dakikayı Muratcan ve Baxter ikilisinin basketleriyle 7 farkla önde geçti: 2-9.Oyunun ilk dakikalarındaki üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı da 10-13 önde tamamladı.Bu dakikadan sonra oyuna hakim olan ve rakibinin hücumlarda top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, Evren ve Gordon'un 3 sayılık basketleriyle 6. dakikada eşitliği sağladı: 13-13.Hızlı hücumlarda etkili olan siyah-beyazlılar Baxter ve Haluk'un basketleriyle birinci periyodu önde tamamladı: 19-24.İkinci periyoda her iki takım da durgun başladı ve iki dakikalık sürede birer basket üretebildi: 21-26.Karşılaşmanın 10. dakikasında farkı 10 sayıya çıkaran (24-34) konuk ekip, maçın ilk yarısını da 9 sayılık farkla 29-38 önde tamamlamasını bildi.Maçın ikinci yarısında Baxter ile sayılar bulan Beşiktaş Cola Turka'ya ev sahibi takım Gordon ve Jones ile cevap verdi.OYAK Renault, karşılaşmanın 27. dakikasında Alper ile bulduğu sayıyla 52-51 öne geçerken, 3. periyot 53-53 beraberlikle tamamlandı.Karşılıklı basketlerle geçen son periyotta rakibine oranla pota altında daha etkili olan Beşiktaş Cola Turka, son dakikası 72-72 geçilen maçta son saniyede Chatman ile bulduğu basketle 74-73 galip geldi.Salon: AtatürkHakemler: Rüştü Nuran xx, İsmail Aydın xx, Sinan İşgüder xxOYAK Renault: Evren xxx 16, Gordon xxx 27, Nedim x, Alper xx 6, Jones xxx 14, Serhat xx, Fobbs xx 7 Ahmet xx 3, Uğur xBeşiktaş Cola Turka: Muratcan xx 5, Baxter xxx 22, Chatman xx 13, Cevher xx 5, Wesson xxx 17, Haluk xx 10, Mims xx 2, Mehmet Yağmur xx, Ömer xx,1.periyot: 19-24Devre: 29-38 (Beşiktaş Cola Turka lehine)3.periyot: 53-53