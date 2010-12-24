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Spor

BEŞİKTAŞ SON BOMBASINI PATLATTI İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 02:32

-BEŞİKTAŞ SON BOMBASINI PATLATTI İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Sezon başından beri transferin yıldızı olan Beşiktaş Kulübü, son bombasını da patlattı. Sezon başında Guti ve Quaresma transferleriyle dikkatleri çeken, sezonun ilk yarısının bitmesiyle birlikte Fernandes ile Simao'yu renklerine bağlayan siyah-beyazlı kulüp, son olarak Portekizli forvet oyuncusu Hugo Almeida'yı da transfer etti. Uzun süredir pazarlık halinde bulunan Beşiktaş, sonunda yıldız oyuncuyu ikna etti ve transferini sonuçlandırdı. Beşiktaş, Almeida ile 3.5 yıllık anlaşma sağlarken, siyah-beyazlı kulübün bu transfer için Portekizli oyuncunun kulübü Werder Bremen'e 2 milyon avro vereceği öğrenildi. Transferi dün gerçekleşen Simao gibi Almeida'nın da ocak ayı başında İstanbul'a geleceği bildirildi.

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