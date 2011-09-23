-Beşiktaş son anda kazandı BURSA (A.A) - 22.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Maçın ilk yarısında 25. dakikada Bangura'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bursaspor, 1-0'lık avantajı korumak için ikinci yarıda defans ağırlıklı bir mücadele sergiledi. Ertuğrul Sağlam, ikinci yarıda Batalla'nın yerine Tagoe'yi oyuna sürdü. Yeşil-beyazlı takım, hızlı hücumlarla Beşiktaş kalesine gelmeye çalıştı. Beşiktaş ise Bursaspor'un orta alanda kurduğu baskıyı aşmakta zorlandı. 10 kişi kalan rakibi karşısında özellikle kanatları kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, pozisyon üretme becerisi gösteremedi. Beşiktaş, son bölümlerde Quresma'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasına rağmen etkinliğini arttırdı. Siyah-beyazlı takım son 2 dakikada bulduğu 2 golle skoru lehine çevirmeyi bildi. 52. dakikada Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Edu, topa yerden sert vurdu. İyi yer tutan Carson, yatarak topa sahip oldu. 71. dakikada Beşiktaş atağında, Quresma, ceza önünde bulduğu topu sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı. 78. dakikada Bursaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Basser, topu Vederson'un önüne attı. Vederson'un gelişine vuruşunda yerden giden topu Rüştü iki hamlede yakaladı. 79. dakikada Beşiktaş da 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quresma, Basser'e arkadan yaptığı hareketin ardından Yunus Yıldırım'ın gösterdiği ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Quresma ilk sarı kartını 51. dakikada görmüştü. 82. dakikada Bursaspor atağında Adem'in pasıyla ceza sahası önünde buluşan N'Diaye'nin yerden sert şutunda top kaleci Rüştü'de kaldı. 88. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan İsmail, topu penaltı noktasına doğru gönderildi. Pozisyonu iyi takip eden Sivok'un vuruşunda top filelere gitti: 1-1. 90. dakikada Beşiktaş üstünlük golünü buldu. Sol kanattan hareketlenen İsmail, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Holosko'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-2. Maç Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Yunus Yıldırım x, Adil Sinem x, Nihat Mızrak xx Bursaspor: Carson xxx, Serdar xxx, İbrahim xxx, Vederson xx, Basser xxx, N'Diaye xx, Adem xx (Dk.90+1 Ömer ?), Ozan xxx (Dk.70 Ahmet x), Turgay xxx, Batalla xx (Dk.46 Tagoe xx), Bangura xx Beşiktaş: Rüştü xx, İsmail xx, Fernandes x (Dk.60 Veli x), Sivok xx, Quresma x, Aurelio xx, Ekrem xx, Simao xx (Dk.76 Holosko xx), Sidnei x, Edu xx, Egemen x (Dk.30 Mustafa xx) Goller: Dk.7 Bangura (Bursaspor), Dk.88 Sivok, Dk.90 Holosko (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk.35 Basser, Dk.87 Tagoe (Bursaspor), Dk.22 Egemen, Dk.33 Ekrem, Dk.75 Simao (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 25 Bangura (Bursaspor), Dk.79 Quresma (Beşiktaş)