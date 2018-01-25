Beşiktaş Sompo Japan, potada kanatlandı

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Aris'i uzatma periyotu sonunda 72-65 mağlup etti.

Selanik'teki Nick Galis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 geride kapatan siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 29-28 geride girdi.

Üçüncü çeyreği 46-42 önde tamamlayan Beşiktaş, dördüncü çeyrekte rakibinin eşitliği yakalamasına engel olmadı ve normal süre 59-59'luk eşitlikle tamamlandı. Uzatma periyotunda daha etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar karşılaşmayı 72-65 kazandı.

Grubunda yaptığı 12 maçta 9. galibiyetini alan Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Aris ise 8. yenilgisini aldı ve son sırada kaldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı da Beşiktaş Sompo Japan 83-61 kazanmıştı.