Beşiktaş Sompo Japan gruptan çıkmayı garantiledi

Aris - Beşiktaş Sompo Japan: 65 - 72

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Galis Hall

HAKEMLER: Antonio Conde, Nicolas Maestre, Zdravko Rutesic

ARİS: Ivan Maras 14, Gary Bell 18, Dimitrios Flionis 8, Spyridon Mourtos 6, Bryce Douvier 2, Eleftherios Bochoridis 12, Michail Tsairelis 1, Omar Prewitt 4, Vasileos Christidis, Giannis Athineou

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: D. J. Strawberry 15, Earl Clark 13, Jon Diebler 6, Josh Adams 3, Juan Palacios 4, Kyle Weems 12, Kenan Sipahi 7, Ryan Boatright 5, Sertaç Şanlı 4, Samet Geyik 3, Muratcan Güler, Erkan Veyseloğlu

1\'İNCİ PERİYOT: 20 - 17

DEVRE: 29 - 28

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 42 - 46

4\'ÜNCÜ PERİYOT: 59 - 59

5 FAUL ALIP ÇIKAN: Spyridon Mourtos, Eleftherios Bochoridis (Aris) Juan Palacios, Sertaç Şanlı (Beşitaş Sompo Japan)

FİBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12\'nci maçında Beşiktaş Sompo Japan uzatmaya giden karşılaşmada deplasmanda Yunanistan temsilcisi Aris\'i 72 - 65 mağlup etti. Temsilcimiz bu skorla grup karşılaşmalarının bitimine 2 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Aris\'ten Gary Bell oldu.

(FOTOĞRAFLI)

