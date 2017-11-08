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Spor

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca: "Galibiyet ve oyundan memnunum"

Siyah-beyazlı oyuncu Boatright: "İkinci yarıda hatalarımızın farkına vardık, düzelttik ve galip gelmesini bildik" Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 83-61 kazandıkları Aris maçının ardında

08 Kasım 2017 01:32

Siyah-beyazlı oyuncu Boatright: \"İkinci yarıda hatalarımızın farkına vardık, düzelttik ve galip gelmesini bildik\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde 83-61 kazandıkları Aris maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Her geçen gün daha iyi olan bir rotasyona sahip olduklarını belirten Sarıca, \"Galibiyetle beraber oyundan da memnunum. İlk periyotta zorlandığımız anlar oldu. Çok üçlük attılar. Devreyi 33 sayı yiyerek tamamladık. Maçın genelinde etkileyici savunma yaptık. Eksik oyuncuların takıma katılımı avantaj ama ritim sıkıntısı yaşıyoruz. Boatright\'ın uzun aradan sonra katkısı önemli. Muratcan\'ın isabetleri önemli. Lima çok enerjikti. Her geçen gün daha iyi olan bir rotasyona sahip oluyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Gruptaki durumumuzu ilerletiyoruz\" dedi.
Siyah-beyazlı oyuncu Ryan Boatright ise, \"İlk yarıda savunmada hatalar yaptık. İkinci yarıda bu hatalarımızın farkına vardık, düzelttik ve galip gelmesini bildik\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Basın toplantısından görüntüler
- Açıklamalar

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