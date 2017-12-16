Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray Odeabank maçının ardından 

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Sarıca: \"Yukarıda kalıp alt tarafla arayı açmak önemliydi\"

Earl Clark: \"Galatasaray hücumda iyi bir takım\"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter: \"Dikkat etsek kazanabilirdik\"

Jordan Taylor: \"Maçı küçük detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum\"

Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 11\'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Odeabank\'ı 80-78 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, \"Özellikle 2\'nci periyottan sonra maçın hakimiydik ama sonrasında sıkıntıya soktuk. Bunun tek sebebi acele kullandığımız atışlar ve Galatasaray\'ın hızlı hücumlarla bulduğu sayılardı. Galatasaray Odeabank takımı için maçtan önce yaptığımız hazırlıklarda açık alanla ilgili önlem almıştık ve konuşmuştuk. Çünkü orada tehlikeli bir ekip. Son 5 maçında 4 galibiyet almış, yükselişte olan bir takım. Bizim de bu maç için maalesef bir antrenman şansımız oldu. İtalya dönüşünde. Buna rağmen kazanmak önemliydik. Yukarıda kalabilmek aynı zamanda da alttaki takımlarla arayı açabilmek bizim için önemliydi. Baktığınız zaman ribaundlarda, asistlerde öndeyiz ama gereksiz top kayıpları ve acele atışlar maalesef Galatasaray\'ı maça ortak etti. Son dakikada çalınmayan sportmenlik dışı faulle ilgili de, bunun yoruma açık olduğunu düşünmüyorum kural olarak geçen bir hadise. Bu kural varsa uygulanmalı. Uygulanmıyorsa bugün bizim için, yarın bir başkası için herkes için dert. Son 3\'lükleri şans esei içinden çıktı. Maçı kaybedede bilirdik. O zaman bizim için ne söyleyebilirdik ya da Galatasaray için ne diyebilirdik. Onlar da bu maç için gerekiğinden fazla mücadele etiller. Buralarda ligin 11\'inci haftasını oynarken daha dikkatli daha doğru olunması gerektiğini düşünüyorum. Takımımı kutluyorum. Galatasaray Odeabank\'ı da kutluyorum. Onlara da başarılar diliyorum\" diye konuştu.

EARL CLARK: \"GALATASARAY HÜCUMDA İYİ BİR TAKIM\"

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Earl Clark, \"Çok zor bir maç oldu bizim için. Galatasaray hücumda iyi olan atletik bir takım. Biz sadece coach\'umuzun söylediklerini yerine getirmeye çalıştık. Özellikle ribaundlarda bir üstünlüğümüz olacağını düşünüyorduk. Bunu da sahaya yansıtmaya çalıştık. Galatasaray\'ın hızlı hücumlarda iyi olduğunu biliyorduk. Bu konuda da zaten çok zorlandık. Hafta için antrenmanlarda konuşmuştuk bunu. Maçın videosunu izleyip üstünde daha fazla çalışacağız. Bu konuda da kendimizi daha da geliştireceğimizi düşünüyorum\" dedi.

GALATASARAY ODEABANK BAŞANTRENÖRÜ KUNTER: \"DİKKAT ETSEK KAZANABİLİRDİK\"

Bazı şeylerde şans gerektiğini söyleyen Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, \"Bazı şeylerde şans lazım. Şu ana kadar bu şans yanımızda olmadı. Sontopa kadar gittik, dikkat etsek kazanabilirdik. İkinci periyotta küçük bir bölümükötü oynadık. Bunu bazen yapıyoruz ve skorun arkasından koşuyoruz. Daha fazlarisk almaya başlıyoruz. Oyunu bırakmıyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz. Oyuniçinde bazı yanlış tercihler yapıyoruz. Kazanmayı çok istedik ama olmadı.Darüşşafaka maçını da böyle kaybettik. Çok kötü bir tablomuz yok\" şeklinde konuştu.

JORDAN TAYLOR: \"MAÇI KÜÇÜK DETAYLARDA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Galatasaray Odeabanklı oyuncu Jordan Taylor ise şu ifadeleri kullandı: \"İkinci yarıda bizden daha iyioynayarak öne geçtiler ama geri döndük. Maçı küçük detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Set hücumlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyordu.\"

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