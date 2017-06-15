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Spor

Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçında olaylar yaşandı, salon boşaltıldı

Boşaltılan salonda sadece basın mensupları, görevliler ve yöneticiler salonda kaldı

15 Haziran 2017 01:30

Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe'yi ağırlarken, mücadelede istenmeyen olaylar yaşandı.

BJK Akatlar Spor Salonu'nda sahne alan Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının 3. çeyreğinde atılan ses bombaları nedeniyle hakemler 3. anonsu yaptırdı. Yapılan anonsun ardından hakemler toplanarak soyunma odasına gitti. Zorunlu aranın ardından hakemler salona geri döndü ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

 

4. anons sonrası tribünler boşaltıldı

 

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 4. anons yapıldı. Hakemler küfürler nedeniyle soyunma odasına gitti. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde salondaki tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Bitime 1 dakika 30 saniye kala gelen 4. anons sonrasında tribünler boşaltılıyor. Maçın kalan bölümü seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Akatlar'da oynanacak olan final serisinin dördüncü maçı da seyircisiz olacak.

 

4. galibiyeti alan zaferini ilan edecek



Final serisindeki ilk 2 maçı kazanan Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, mücadeleyi galibiyetle tamamlaması halinde skoru 3-0'a getirecek. Bu rekabette 4. galibiyeti alan takım, Spor Toto Basketbol Ligi'nde 2016-17 sezonunun şampiyonu olacak.

 

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