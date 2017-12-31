Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: \"Burada her zaman zorlanıyoruz\"

Sinan Güler: \"Bugün oynadığımız oyunu, Euroleague\'de de oynamalıyız\"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca: \"İlk devre kötü oynadık, Fenerbahçe cezayı kesti\"

Jon Diebler: \"Atmosfer müthişti\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13\'üncü hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan\'ı 76-71 mağlup etti.

Mücadelenin ardından iki takım başantrenörleri maçın oynandığı Akatlar Spor Salonu\'nda basın toplantısı düzenledi.

OBRADOVIC: \"BURADA HER ZAMAN ZORLANIYORUZ\"

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Akatlar\'da oynadıkları maçların her zaman kendilerini zorladığını belirterek, \"Sıralama için çok önemli bir maçtı. Maçın önemli bir bölümünde iyi basketbol oynadık. Her zaman savunmayı değiştirmeye çalışan bir takıma karşı oynadık ve eğer hazır değilseniz süprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu maçın sonunda 21 top kaybı yaptık. Kolay hücum ribaundları almalarına izin verdik. Maçın ilk 15 dakikasında 24 sayı önde olmak çok iyiydi ve genel olarak maçın kontrolü bizdeydi. Bütün sezon boyunca bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunları değiştiremezsek iyi bir takım olamayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum bu önemli galibiyet için. Hem hücum hem savunma açısından Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı kazanmak istiyorsanız 40 dakika boyunca konsantre olmanız gerekiyor. Biz hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonuyuz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Bize karşı oynayan herkes büyük bir motivasyonla oynuyor. Bizim de böyle olmamız gerekiyor\" dedi.

Deneyimli koç \"Herkese iyi seneler diyorum barış ve sağlık bir dolu yıl olsun\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

SİNAN: \"BUGÜN OYNADIĞIMIZ OYUNU, EUROLEAGUE\'DE DE OYNAMALIYIZ\"

Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Sinan Güler ise şunları söyledi:

\"Hem topu paylaşmak hem de doğru atakların sonucunda farkı açtık. Beşiktaş 2\'nci yarı çok iyi bir reaksiyon verdi ve bizim de gereğinden fazla top kaybı yapmamız farkın kapanmasına sebep oldu. Bugün oynadığımız oyunu Euroleague\'de oynamamız gerek.\"

SARICA: \"İLK DEVRE KÖTÜ OYNADIK, FENERBAHÇE CEZAYI KESTİ\"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe Doğuş\'u kutlayarak sözlerine başladı. Sarıca, \"Bugün iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve gerçekten çok değerli oyuncuları var. İlk devrede kötü oynadık ve Fenerbahçe de cezayı kesti. Son 3 periyoda baktığımız zaman dengeyi yakaladık ama Fenerbahçe\'ye karşı 20 sayı geriye düşerseniz yakalamak çok zor oluyor. Kaçırdığımız sayılar bence maçın kırılma anıydı. Böyle sayılar kaçırırsak kazanamayız. Takımla ilgili ufak değişikliklerimiz olacak. Savunma anlamında farklı kurgulara gideceğiz. Lima takımdan ayrılıyor ve biz de ona başarılar diliyoruz. Birkaç değişiklikle takıma katkı yapacağız\" dedi.

DIEBLER: \"ATMOSFER MÜTHİŞTİ\"

Beşiktaş Sompo Japan oyuncularından Jon Diebler ise, taraftarlarının yarattığı atmosferin müthiş olduğunu dile getirerek, \"Fenerbahçe\'yi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. İlk yarıda kaçırdığımız şutlar bizi çok etkiledi. Böyle bir Euroleague takımına karşı bu farktan sonra dönmek çok zordu. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Eskişehir Basket maçından sonra duruma bakıcaz\" diye konuştu.

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