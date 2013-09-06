Beşiktaş sol bekini buldu

Beşiktaş, Ramon Motta'yı Corinthians'tan sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığını borsaya bildirdi. Ramon, bu transferin ardından ilk kez Brezilya dışında forma giyecek.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Ramon de Moraes Motta'nın kiralanmasına ilişkin Corinthians Kulübü ile 2013-14 sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak anlaşılmıştır. Oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 euro karşılığında satın alma opsiyonu şirketimize aittir" denildi.

Savunmanın solunda görev yapan 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, profesyonel kariyerine 2005'te ülkesinin Internacional takımında başladı. Sırasıyla Vasco da Gama, Corinthians ve Flamengo takımlarında top koşturan Motta, oynadığı 113 maçta 7 gol attı.



'Savaşçı'



1988 yılında dünya gelen Brezilyalı oyuncu, futbol kariyerine 2005'te Internacional'de başladı. Motta 4 sezon formasını giydiği Internacional'in yanı sıra sırasıyla Vasco de Gama, Corinthians ve Flamengo'da oynadı. Agresif oyun tarzı nedeniyle oynadığı her takımda taraftarın beğenisini kazanan Motta Portekizce’de savaşçı anlamına gelen ‘Guerreiro’ lakabıyla da biliniyor.

Internacıonal'den 2009'da Vasco de Gama'ya kiralanan Ramon, burada 32 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 9 sarı kart gördü. Vasco de Gama'da ikinci sezonunda 9 maçta forma giyen roman 2 kez gol sevinci yaşadı. Ramon Motta, 2011 sezonunun 8. haftasında Corinthians'a transfer oldu. Brezilyalı solbek burada 16 maçta forma şansı bulurken 1 gol attı ve kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

Ramon, 2012 yılında Flamengo'ya kiralandı ve burada ilk sezonunda 25 maçta 1 gol attı. Brezilyalı oyuncu 2013 sezonuna da ilk 11'de şans bularak başladı. 25 yaşındaki oyuncu Flamengo'nun üçüncü maçında yerini takıma yeni katılan solbek Joao Paulo'ya kaptırdı. Ramon, kalan 16 maçın 7'sinde yedek kulübesinde otururken 9 maçta kadro dışı kaldı.

Ramon Motta, Beşiktaş'a transferi ile ilk kez Brezilya dışında bir ülkede forma giyecek.