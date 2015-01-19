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Spor

Beşiktaş, Slaven Bilic'le ilk kupaya uzandı

Beşiktaş, River Plate'i yenerek International Royal Cup 2015'ün sahibi oldu

19 Ocak 2015 01:02

International Royal Cup 2015 final karşılaşmasında River Plate ile karşılaşan Beşiktaş, ikinci yarıdaki etkili oyunu sayesinde 4-3 galip geldi ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'ı eleyerek Beşiktaş ile finalde karşılaşma şansı yakalayan River Plate, genç kadrosuna rağmen Beşiktaş'ı da oldukça zorlayan bir futbol sergilemeyi başardı.

Beşiktaş'ın gollerini Jose Sosa, Demba Ba (2) ve Braian Molina Diaz (k.k) kaydederken River Plate'in gollerini ise Emmanuel Martinez, Nicolas Agustin Gomez ve Luciano Romero atmayı başardı.

Siyah beyazlılar şampiyon olarak tamamladığı turnuva sonrasında teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki ilk kupasını kazanmış oldu.

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