Beşiktaş, skor avantajıyla çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 rövaşında Beşiktaş, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. 83. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçen Kartal, 86. ile 88. dakikada(Pen.) Sokol Cikalleshi'nin gollerine engel olamadı.

Maç günü Ankara'ya gelen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.

Güneş, İstanbul'daki ilk maçta 11'de şans verdiği Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine Mitrovic, Medel, Necip Uysal, Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'i tercih etti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise lisansı çıkmadığı için 21 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'ini Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Lens, Tolgay Arslan, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek oluşturdu.

Teknik direktör Güneş; Adriano, Quaresma, Talisca, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Negredo ve Babel gibi isimleri yedekte tuttu.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ: 2-1

STAT: Osmanlı

HAKEM: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak



OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Carlos, Numan Çürüksu, Maxsö, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 76 Tortol), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 56 Umar), Özer Hurmacı (Dk. 65 Musa Çağıran), Regattin, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz



BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül (Dk. 78 Adriano), Pepe (Dk. 57 Talisca), Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Orkan Çınar (Dk. 84 Fatih Aksoy), Lens, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GOLLER: Dk. 83 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 86 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Cikalleshi (Osmanlıspor)



SARI KART: Dk. 88 Mitrovic (Beşiktaş)