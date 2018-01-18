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Spor

Beşiktaş, skor avantajıyla çeyrek finalde!

Kara Kartallar, Osmanlıspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

18 Ocak 2018 02:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 rövaşında BeşiktaşOsmanlıspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi. 83. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 öne geçen Kartal, 86. ile 88. dakikada(Pen.) Sokol Cikalleshi'nin gollerine engel olamadı. 

Maç günü Ankara'ya gelen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.

Güneş, İstanbul'daki ilk maçta 11'de şans verdiği Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo ve Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yerine Mitrovic, Medel, Necip Uysal, Lens, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'i tercih etti.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Hırvat stoper Domagoj Vida ise lisansı çıkmadığı için 21 kişilik kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'ini Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Necip Uysal, Lens, Tolgay Arslan, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek oluşturdu.

Teknik direktör Güneş; Adriano, Quaresma, Talisca, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Negredo ve Babel gibi isimleri yedekte tuttu.

OSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ: 2-1
STAT: Osmanlı
HAKEM: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, İlker Takpak

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Carlos, Numan Çürüksu, Maxsö, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 76 Tortol), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 56 Umar), Özer Hurmacı (Dk. 65 Musa Çağıran), Regattin, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül (Dk. 78 Adriano), Pepe (Dk. 57 Talisca), Mitrovic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Orkan Çınar (Dk. 84 Fatih Aksoy), Lens, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GOLLER: Dk. 83 Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Dk. 86 ve Dk. 88 (Penaltıdan) Cikalleshi (Osmanlıspor)

SARI KART: Dk. 88 Mitrovic (Beşiktaş)

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