Beşiktaş SJ 80 - 86 Fenerbahçe

Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 86 - 80 yenen Fenerbahçe, Final Serisi'nde 3 - 0 öne geçti. Serinin 4. maçı Akatlar Spor Salonu’nda seyircisiz oynanacak.

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk ekip, siyah-beyazlıları 86-80 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi.

Olaylı karşılaşmada 4 kez anons yapıldı. İlk 3 anons, sahaya atılan yabancı maddelerden, son anons ise küfürlü tezahürattan dolayı istendi. 3. anons sonrasında hakemler, otomatik olarak soyunma odasına gitti. Maçın bitimine 1 dakika 30 saniye kala yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası yapılan 4. anonsla birlikte hakemler bir kez daha soyunma odasının yolunu tuttu. Bu hareket sonrasında tribünler boşaltıldı. Salonda sadece basın mensupları ve iki takım yönetim kurulu üyeleri kaldı. Karşılaşmanın son 1 dakika 30 saniyesi seyircisiz oynandı.