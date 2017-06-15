T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş SJ 80 - 86 Fenerbahçe

Serinin 4. maçı seyircisiz oynanacak

15 Haziran 2017 01:48

Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 86 - 80 yenen Fenerbahçe, Final Serisi'nde 3 - 0 öne geçti. Serinin 4. maçı Akatlar Spor Salonu’nda seyircisiz oynanacak.

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'yi ağırladı. Konuk ekip, siyah-beyazlıları 86-80 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi.

Olaylı karşılaşmada 4 kez anons yapıldı. İlk 3 anons, sahaya atılan yabancı maddelerden, son anons ise küfürlü tezahürattan dolayı istendi. 3. anons sonrasında hakemler, otomatik olarak soyunma odasına gitti. Maçın bitimine 1 dakika 30 saniye kala yapılan küfürlü tezahüratlar sonrası yapılan 4. anonsla birlikte hakemler bir kez daha soyunma odasının yolunu tuttu. Bu hareket sonrasında tribünler boşaltıldı. Salonda sadece basın mensupları ve iki takım yönetim kurulu üyeleri kaldı. Karşılaşmanın son 1 dakika 30 saniyesi seyircisiz oynandı.

 

ETİKETLER

beşiktaşfb

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24