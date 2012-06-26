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Spor

Beşiktaş, Sivok ile yollarını ayırdı

Tomas Sivok, geride kalan sezonun ardından Siyah Beyazlı takım ile biten sözleşmesini yenilememişti

26 Haziran 2012 19:10

Yeni sezon öncesi Beşiktaş ile maddi konularda anlaşma sağlayamayan Sivok'un Siyah Beyazlı takım ile yollarını kesin olarak ayırdığı öğrenildi.

Beşiktaş'a 2008-2009 sezonu başında Udinese takımından transfer edilen Tomas Sivok, geride kalan sezonun ardından Siyah Beyazlı takım ile biten sözleşmesini yenilememişti.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş ile maddi konularda anlaşma sağlayamayan Sivok'un Siyah Beyazlı takım ile yollarını kesin olarak ayırdığı öğrenildi.

Çek futbolcu Beşiktaş ile yaptığı görüşmeleden sonuç alamadığı için farklı bir kulüp ile anlaştığı belirtildi.

Beşiktaş futbol komitesi olayı doğrularken, Sivok'un Beşiktaş ile anlaşmadığı ve Çek futbolcu ile yolların kesin olarak ayrıldığı bildirildi.

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