Beşiktaş Sivasspor'a kıyak geçti: 1-0

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Sivasspor, 25 dakika 10 kişi oynayan rakibi Beşiktaş'ı Cihan'ın uzatma dakikalarında kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve küme düşme mücadelesinde altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Sivasspor, 25 dakika 10 kişi oynayan rakibi Beşiktaş'ı Cihan'ın uzatma dakikalarında kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Konuk takım Beşiktaş, maça daha istekli başladı. Özellikle orta sahada yüksek yüzdeyle pas yapan siyah-beyazlı ekip, Quaresma ve Almeida ile etkili oldu.

Maçın 31. dakikasında Quaresma güzel bir ara pası ile vatandaşı Almeida'yı savunmanın arkasına kaçırdı, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yapan Portekizli golcü, Korcan'ı geçemedi. Dönen topa çok sert vuran Aurelio, az farkla yandan auta gönderdi.

38. dakikada Beşiktaş, Quaresma ile gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde top Portekizli yıldızın önünde kaldı. Onun sert vuruşu ise direkten geri geldi.

Beşiktaş'ın daha etkili olduğu maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 45 dakika boyunca Beşiktaş karşısında kötü bir oyun sergileyen Sivasspor, kontra ataklarla etkili olmaya çalışsa da, kaleci Cenk bu pozisyonlarda kalesini çabuk terk etti ve tehlikelerin büyümesine izin vermedi.

İkinci yarıda Sivasspor oyunda dengeyi sağladı. Beşiktaş, istekli oyununa devam etse de bir türlü aradığı golü ve pozisyonları bulamadı. 64. dakikada Sivassporlu Cihan'ı çekerek ikinci sarı kartını gören Sivok, oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı. Çek futbolcu, takımı adına kötü gitmeyen bir maçta büyük bir hata yaptı.

Beşiktaşlı Sivok'un gördüğü kırmızı kartın ardından kullanılan serbest vuruşta top üst direkten döndü. Sivasspor, 10 kişi kalan rakibi üzerinde baskını dakikalar ilerledikçe artırdı. Özellikle 74. dakikada Cihan ve 83. dakikada Grosicki'nin yüzde yüzlük gol pozisyonlarında kaleci Cenk, rakip oyunculara gol izni vermedi.

Maçın son dakikasında da baskısını sürdüren ev sahibi Yiğidolar, 90+2. dakikada Cihan'ın golü ile galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 28'e çıkaran Sivasspor, küme düşme mücadelesinde adeta altın değerinde bir puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ise 39 puanda kaldı ve 7. sıradaki yerini korudu.