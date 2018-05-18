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Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

18 Mayıs 2018 01:30

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve düş koşuyla başladı. Top kapma ve stretching ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. 
Siyah-Beyazlı ekipte Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan, takımdan ayrı olarak çalıştı.
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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