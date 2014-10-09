Beşiktaş, Sivasspor maçında evsiz!

Zemini bakıma alınan Olimpiyat Stadı’nın 19 Ekim’deki Sivas maçına yetişmesinin mümkün olmadığı açıklandı. Başakşehir’den de olumsuz yanıt alan Beşiktaş ya Sivas’ta oynamayı ya da Eskişehir, Antalya ve Ankara’yı önerecek.

Beşiktaş’ın evdeki hesabı, çarşıya uymadı. Bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 19 Ekim’deki Sivasspor maçına yetişmesi zor... Harekete geçen Beşiktaş yönetimi ise bir kez daha İstanbul Başakşehir Kulübü ile görüşüp, Fatih Terim Stadı’nı istedi. Ancak “Zemin bozulur” yanıtı alınınca diğer seçenekler masaya yatırıldı.

Derbiye yetişecek

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, siyah beyazlılar, TFF’ye Sivas ile deplasmanda oynamayı önerecek. Eğer bu teklif reddedilirse Yiğidolarla Eskişehir, Antalya veya Ankara’da oynayacak. Olimpiyat’ın yenilenen çimlerinin sağlıklı büyümisi için 3 haftadan fazla bir süre dinlendirilmesi gerekiyor. Stat 8. haftadaki Fenerbahçe derbisine yetişecek..

Olimpiyat bakımda

Spor Genel Müdürlüğü tarafından bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın özellikle bozuk olan bölümlerinin çimleri yenilendi. Söz konusu alanlara ekilen yeni çimlerin üzeri kum tabakasıyla örtüldü.