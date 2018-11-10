Beşiktaş, Sivasspor maçı için kampa girdi

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı olarak yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı takım, yarın saat 20.30\'da Vodafone Park\'ta Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek.