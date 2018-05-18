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Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

18 Mayıs 2018 23:24

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 19.00\'da Vodafone Park\'ta Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig\'in son maçını oynayacak.

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