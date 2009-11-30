Beşiktaş, Sivasspor geleneğini sürdürdü

Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı dış sahada yenilmeme geleneğini sürdürdü.

Ligde geçen hafta sahasında Fenerbahçe ve hafta içi de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United karşısında aldığı galibiyetlerle büyük moral bulan Beşiktaş, Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor'a önceki 4 sezonda deplasmanda yenilmeyen Beşiktaş, bu maçtan da galip ayrılarak rakibine karşı dış sahada yenilmeme geleneğini sürdürdü. Sivasspor'u evinde üç sezondur, 3-1, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup edip, bir sezon da 1-1 berabere kalan Beşiktaş, dün de sahadan 1-0 galip ayrılarak taraftarını bayramda sevindirdi.

Beşiktaş, ayrıca Sivasspor'u yenerek hem şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü hem de ligde son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini devam ettirdi.

Ligde Denizlispor (1-0), Kasımpaşa (2-1), Eskişehirspor (1-0), Ankaragücü (1-0), Trabzonspor (2-0) ve Fenerbahçe (3-0) ile yaptığı maçlardan galip ayrılan Beşiktaş, Sivasspor'u da yenerek ligdeki galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Beşiktaş, hükmen 3-0 kazandığı Ankaraspor maçıyla birlikte son 8 maçından 3'er puanla ayrılmış oldu.

-BEŞİKTAŞ'I İSTANBUL'DA YENİYOR-

Ligde zor günler geçiren Sivasspor ise Beşiktaş'a yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Beşiktaş mağlubiyetiyle bu sezon sahasındaki beşinci, toplamda ise 10'uncu yenilgisini alan Sivasspor, bayramda taraftarını üzdü.

Evinde oynadığı maçlarda Beşiktaş'a karşı önceki sezonlarda yüzü gülmeyen Sivasspor, rakibini yine mağlup edemedi.

Sivasspor, Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla 3 kez yenip, 1 kez de 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı maçlarda sahadan yenik ayrılan Sivasspor, Beşiktaş'a da yenilmekten kurtulamadı.