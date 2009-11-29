Beşiktaş Sivas'ı tek golle yıktı

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenildiği haftada Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.



2. dakikada Sivassporlu oyuncuların orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun pasta Rüştü zamanında çıkarak Musa'dan önce topu kontrol etti.



5. dakikada Sivasspor'un atağında Kadir'in sağ kanatta korner çizgisinden arka direğe yaptığı ortada defans tehlike büyümeden topu uzaklaştırdı. 15. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Tabata'nın müsait pozisyonda vuruşunda kaleci Petkoviç köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



19. dakikada sol kanattan Erman'ın ceza alanı içinde yaptığı ortada Kamanan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



20. dakikada Bobo'nun ceza alanı içine gönderdiği topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Ekrem, boş pozisyonda topu ıskalayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



23. dakikada Beşiktaş'ın organize gelişen atağında ceza alanının hemen dışında topla buluşan Tabata'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.



29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta İbrahim Kaş'ın yaptığı ortada topa kaleci Petkoviç'den önce dokunan Bobo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



35. dakikada orta sahadan süratle çıkan Sivasspor'un atağında Erman'ın pasıyla ceza alanı içinde topu kontrol eden Musa'nın müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



43. dakikada bir pozisyonda sakatlanan Bobo'nun yerine oyuna Nobre girdi. Maçın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.