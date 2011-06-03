Beşiktaş Sidnei'yi kiraladı

T24 -

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Sidnei'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.





Şirketten yapılan açıklama şöyle:





''Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda Benfica Kulübü'yle, sezon sonunda transfer opsiyonumuz bulunmak kaydıyla, anlaşmaya varılarak, futbolcu 2011-2012 sezonu sonuna kadar kiralanmıştır. Anlaşma karşılığında kulübüne 200.000 avro ödenecektir.''





22 yaşındaki Sidnei Rechel Da Silva Junior, stoper mevkisinde görev yapıyor.



