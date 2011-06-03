Beşiktaş Sidnei'yi kiraladı

T24 - Beşiktaş, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Sidnei Rechel Da Silva Junior'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Sidnei'nin kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
''Sidnei Rechel Da Silva Junior'un kiralanması konusunda Benfica Kulübü'yle, sezon sonunda transfer opsiyonumuz bulunmak kaydıyla, anlaşmaya varılarak, futbolcu 2011-2012 sezonu sonuna kadar kiralanmıştır. Anlaşma karşılığında kulübüne 200.000 avro ödenecektir.''
22 yaşındaki Sidnei Rechel Da Silva Junior, stoper mevkisinde görev yapıyor.