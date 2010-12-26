-BEŞİKTAŞ, SEZONUN İLK YARISINDA ''SAKATA'' GELDİ İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Sezona flaş transferler ve büyük umutlarla giren Beşiktaş, bu sezon sakatlıklar bakımından şanssız bir dönem yaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 32 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 29 futbolcu forma giydi. ''Kara Kartallar''da geride kalan 32 maçta toplam 22 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bazı maçlarda görev alamadı. Diğer yandan, sezon başında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı anlaşılan Sivok'un sözleşmesi kulüp yönetimi tarafından yarım sezon dondurulmuştu. -EKREM VE RIDVAN BAŞI ÇEKİYOR- Beşiktaş'ta, sezonun ilk yarısında oynanan 32 resmi maçta takımlarını sakatlıklar nedeniyle en çok yalnız bırakan oyuncular Ekrem Dağ ile Rıdvan Şimşek oldu. Bu iki futbolcuyu 19 maçla İtalyan Matteo Ferrari izlerken, Rüştü Reçber 13, Ricardo Quaresma ise 12 karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynayamadı. -SADECE 7 FUTBOLCU SAKATLANMADI- Beşiktaş'ta, 29 kişilik kadroda sakatlık yaşamayan futbolcu sayısı ise sadece 7 oldu. Siyah-beyazlılarda, en çok forma giyen futbolculardan olan Alman Roberto Hilbert sakatlıklara adeta meydan okudu. Beşiktaş'ta ayrıca Rodrigo Tabata, İsmail Köybaşı, Michael Fink, Ersan Gülüm, sakatlıklar nedeniyle son haftalarda takımda oynayan Ali Kuçik ve sadece son oynanan Konya Torku Şekerspor Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen A2 takımından Furkan Şeker bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımlarını yalnız bırakmayan futbolcular oldu. -FUTBOLCULAR VE SAKATLIKLARI- Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakan futbolcular ve maç sayıları şöyle: Rıdvan Şimşek...: 20 Ekrem Dağ.......: 20 (Sakatlığı sürüyor) Matteo Ferrari..: 19 (Sakatlığı sürüyor) Rüştü Reçber....: 13 (Sakatlığı sürüyor) Ricardo Quaresma: 12 Yusuf Şimşek....: 11 Nihat Kahveci...: 10 (Sakatlığı sürüyor) Bobo............: 9 (Sakatlığı sürüyor) Mert Nobre......: 8 Fatih Tekke.....: 8 Erhan Güven.....: 7 Onur Bayramoğlu.: 7 (Sakatlığı sürüyor) Hakan Arıkan....: 6 Mehmet Aurelio..: 5 Tomas Zapotocny.: 4 (Sakatlığı sürüyor) İbrahim Toraman.: 3 (Sakatlığı sürüyor) Guti Hernandez..: 3 Necip Uysal.....: 3 maç (Sakatlığı sürüyor) Fabian Ernst....: 2 maç (Sakatlığı sürüyor) Cenk Gönen......: 2 İbrahim Üzülmez.: 4 hafta (Sakatlığı sürüyor) Filip Holosko...: 3 ay (Sakatlığı sürüyor)