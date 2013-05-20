Beşiktaş sezonu mağlubiyetle kapattı, bir de rekor kırdı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 2012-13 sezonun son maçında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar Kayseri'de kalesinde gördüğü iki gol ile 2012-13 sezonu kulüp tarihinde en çok gol yediği olarak kayıtlara geçti.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı İlker Meral yönettiği mücadelede evsahibi ekibin golleri 70. dakikada Bilal Yener Arıca ve 85. dakikada Bobo'dan geldi.



Tarihe geçti



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'a 2-0 yenilerek, kendi tarihindeki gol yeme rekorunu 1 golle 49'a taşıdı. Siyah-beyazlı takım, 2000-2001 sezonunda 48 gol yiyerek tarihindeki en çok gol yediği sezonu yaşamıştı. Bugün Kayserispor'dan 2 gol yiyen Siyah-beyazlı takım, kalesinde toplamda 49 golü görmüş oldu. Beşiktaş, Bobo'dan yediği son golle sezonu 49 gol yiyerek kapatmış oldu.

Kaysersispor'da 4 değişiklik

Kayseri temsilcisi ile İstanbul'un siyah-beyazlı ekibi, ligde daha önce 40 kez birbirleriyle mücadele etti. Bu 40 maçın 21'inden Beşiktaş, 11'inden Kayserispor galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu karşılaşmada, 33'üncü haftada yaptıkları Gençlerbirliği maçının ilk 11'ine göre iki değişikliğe giderek, Necip ve Emre'nin yerine Erkan ve Gökhan'ı tercih etti. Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçen hafta oynadıkları Kasımpaşa maçı 11'ine göre 4 değişiklik yaparak, Sefa, Yener, Biseswar ve Ertuğrul'un yerine Gökhan, Simic, Eren ve Mouche'ye görev verdi.

Kanki taraftarları selamladı

Beşiktaş'ta McGregor, Dentinho, Almeida, Ersan, Mehmet Akgün, Hasan ve Muhammed, Kayserispor'da ise Ertuğrul, Diop, Bilal, Biseswar, Kamil, Okay ve Resul, yedekler arasında yer aldı. Maçtan önce, bir görevli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupasının maskotu "Kanki" kostümüyle sahada gezerek, taraftarları selamladı. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin Kayserispor, 5 bin civarında da misafir takım taraftarı izledi.