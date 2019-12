Beşiktaş sevgim bitmedi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız, futbolu bırakmış olsa dahi Beşiktaş sevgisinin her zaman kalbinde var olacağını söyledi.İlhan Mansız, Beşiktaş Dergisi'nin Kasım ayı sayısında yer alan röportajında, siyah-beyazlı kulübün kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Beşiktaş, tarif etmek gerekirse futboldaki ilk aşkım. Çocukluğumdan beri tuttuğum takımım. Beşiktaş'ın formasını giymek, o formayı terletmek benim için büyük bir onur ve gurur verici. Her ne kadar birkaç senedir uzak kalmış olsam da Beşiktaş hep gündemimde, yurt dışından da takip etmeye çalışıyorum. Futbol bırakmış olsam dahi Beşiktaş sevgisi benim kalbimde her zaman var olacak. Hiçbir zaman ölmeyecek” diye konuştu.İlhan, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde unutamadığı maçla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: “Gerek pozitif gerek negatif olarak unutamadığım birçok önemli maç var tabii ki. Büyük Beşiktaş taraftarının desteğini arkamıza aldığımız çok önemli maçlarımız vardır. Unutamadığım maçlar arasında ilk aklıma gelen İnönü;de Gençlerbirliği ile oynadığımız ve uzatmalarda 4-3 mağlup olduğumuz kupa maçıdır. Chelsea'yi 2-0 yendiğimiz maçı da unutamam. O maçta ikinci sarı kartı görüp, oyundan atılmıştım. Eğer maçı kötü bir sonuçla bitirmiş olsaydık, sonuçlarının neler olabileceğini o an düşünmek bile istemiyordum. Dediğim gibi birçok iyi-kötü anılarım var. Ama skor açısından kötü olan maçlar çok azdır.”Beşiktaş'a erken veda ettiğinin hatırlatılması üzerine İlhan Mansız, şöyle devam etti: “Genelde büyük sevgiler, büyük aşklar böyle yaşanıyor. Birbirine doymadan yollar ayrılmak zorunda kalıyor. Ancak biliyorum ki, her zaman Beşiktaş taraftarının kalbinde, gönlünde taht kuran bir isim olarak yer alacağım. Onlar da benim her zaman kalbimde, gönlümde olacaklar. Şu anda, 3 aydır 1860 Münih takımında antrenmanlara çıkıyorum. Orada bir Fransız futbolcu var. O bile Beşiktaş taraftarının tezahüratlarını biliyor. Antrenman öncesi benim yanıma gelip çeşitli tezahüratları yapmaya çalışıyor. Türkçe konuşuyor bu arada. Benim için bu Beşiktaş taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü Almanya liglerinde oynamış Fransız bir futbolcunun Beşiktaş tezahüratlarını bilmesi hem şaşırtıcı hem de sevindirici.”Yaptırdığı kartal dövmesiyle ilgili bir soruya İlhan, “Tabii ki Beşiktaş'la bağlantılıydı. O dönemdeki hedefim, Japonya'dan döndükten sonra tekrar Beşiktaş forması giymekti. Beşiktaş'la bir görüşmem olmuştu, ancak transferim son anda gerçekleşmedi. Kartal dövmemi Japonya'da yaptırmıştım. Hayalim, bir gün Beşiktaş'ta tekrar futbol oynamak, gol attığımda formamın altından kartalı göstermekti” diye yanıt verdi.Son olarak Beşiktaş taraftarlarına seslenen İlhan, “Beşiktaş taraftarı her zaman aklımda ve kalbimde. Onları hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım da. Umarım ben de Beşiktaş taraftarının gönlünde ufak bir yer tutabilmişimdir” diyerek sözlerini tamamladı.