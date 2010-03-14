Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor

T24 - Turkcell Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Beşiktaş, son haftalarda yakaladığı 3 puan serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Ligde Galatasaray karşısında aldığı 1-1 beraberliğin ardından Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puan serisini başlatan siyah-beyazlı takım, Ankaraspor maçını hükmen 3-0 kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendi. 3 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş, Denizlispor deplasmanından da 3 puan çıkararak hem son maçlarda yakaladığı 3 puan serisini sürdürmeye, hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya çalışacak.



Siyah-beyazlı takım, ligden düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'u yendiği takdirde puanını da 51'e çıkaracak.



Denizlispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda yapılacak. Lig Tv'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek.



Siyah-beyazlı takımın Denizlispor karşısındaki en büyük kozu Bobo olacak. Ligde şu ana dek 9 gol atan Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1'er gol kaydetti.



Beşiktaş'ta Bobo'nun yanı sıra teknik heyeti sevindiren diğer bir konu ise Şilili oyuncu Tello'nun son haftalardaki performansı oldu.



Geldiği günden beri takımının en önemli isimlerinden biri olan Alman oyuncu Fabian Ernst ise Denizlispor maçıyla kısa süreliğine ara verdiği formasına kavuşacak.



Sakatlığı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında görev alamayan Ernst'in yarınki mücadelede kadroda yer alabileceği öğrenildi.



Siyah-beyazlı takımda daha önce gördükleri 3'er sarı kartlarla sınıra gelen Fink, İbrahim Toraman, Ferrari ve Ernst yarınki mücadelede sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecekler ve ligin 26. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler.







