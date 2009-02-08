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Spor

Beşiktaş seriyi sürdürmek istiyor

Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında bugün saat 15.00'te Konyaspor'a konuk olacak.

08 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında bugün saat 15.00'te Konyaspor'a konuk olacak.


Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Konya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

2009 yılının başından itibaren lig ve kupada yaptığı 6 resmi maçı da kazanan Beşiktaş, Konyaspor'u da mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ekrem'in yanı sıra, grip olduğu için 2 gündür antrenmanlara çıkamayan Rüştü'nün Konyaspor karşısında takımdaki yerini alamayacağı açıklandı.

Yeni transfer Fabian Ernst oynaması halinde, siyah-beyazlı takımda ilk lig maçı heyecanını yaşayacak. Alman futbolcu Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile yapılan rövanş maçında 62 dakika forma giymişti.

Bu arada Beşiktaş'ta Cisse, İbrahim Toraman, Nobre ve Serdar Özkan sarı kart görmeleri halinde, gelecek haftaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş sahaya; Hakan, Serdar Kurtuluş, İbrahim Toraman, Zapatocny, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Sivok, Ernst, Holosko, Tello ve Bobo onbiri ile çıkacak.

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