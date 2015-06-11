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Spor

Beşiktaş, Şenol Güneş'le anlaştığını duyurdu!

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile saat 13.00'te Nevzat Demir tesislerinde sözleşme imzalayacak

11 Haziran 2015 12:42

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Güneş ile 13.00'te sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şenol Güneş ile profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile saat 13.00'te Nevzat Demir tesislerinde sözleşme imzalayacak.

 

Kariyerindeki 9. takım

 

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan önce 8 farklı takımda çalıştı. Tecrübeli teknik adam 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. A Milli Takımımızı da 2002 Dünya Kupası'nda 3. yaptı.

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