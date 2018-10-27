Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde bir ilki yaşadı

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla gündeme oturan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde ilk kez üst üste oynadığı 4 resmi maçta galip gelemedi.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki en başarısız döneminden geçiyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 yenilen siyah beyazlıların galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Beşiktaş'ın kazandığı son maç, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasındaki Kayserispor karşılaşması. O mücadeleyi 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, daha sonra Malmö, Göztepe ve Genk'e yenildi, Atiker Konyaspor'la berabere kaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya 5. sırada girerken, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda son sırada kaldı. Şenol Güneş yönetiminde 172 karşılaşmaya çıkan siyah beyazlılar, 4 sezonda 3 maç galip gelemediği periyodu ise sadece 1 kez yaşamıştı.

Beşiktaş geçen sezon Süper Lig’de Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, Şampiyonlar Ligi’nde ise Porto ile art arda oynadığı 3 maçtan da beraberlik ile ayrılmıştı.