Beşiktaş Scolari'yi 'kesinlikle' getirmeyecek

T24 - Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Luiz Felipe Scolari ile ilgili medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.





Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre; "Tayfur Havutçu ile devam niyetimize karşın yeni teknik direktör arayışı olursa bu kişi kesinlikle Scolari olmayacak" denildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Daha önce de belirttiğimiz gibi, sezon sonuna kadar futbol (A) takımı teknik direktörlüğü konusunda Sayın Tayfur Havutçu’nun tek yetkili olduğu, bu konuda sezon sonuna kadar herhangi bir girişimde bulunulmayacağı, gelecek sezon için de Tayfur Havutçu ile devam etme niyetinde olmamıza karşın, şartlar gerektirirse yeni bir teknik direktör arayışına girilmesi durumunda bu kişinin kesinlikle Sayın Luiz Felipe Scolari olmayacağı hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."



