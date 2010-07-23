-BEŞİKTAŞ SCHUSTER'İN RAPORUNU BEKLİYOR İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, kadroda oyuncu sayısında azaltmaya gideceklerini ve teknik direktör Bernd Schuster'den rapor beklediklerini söyledi. Toprak, Lig TV'de katıldığı programda, Schuster'den gelecek rapora göre hareket edeceklerini ve 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirecekleri yönetim kurulu toplantısında durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Kadroda azaltmaya gitmek durumundayız. Ne kadar sevsek de bazı oyuncularla yollarımızı ayırmak durumundayız. Yabancı kontenjanı dolu. Hepsi çok değerli oyuncular. Mevki konusunda tercihlerimiz olacak.'' Yakın zamanda bir oyuncuyu kadrolarına katacaklarını kaydeden siyah-beyazlı yönetici, ''Çok yakın zamanda camiayı mutlu edecek haberlerimiz olacak. Guti ile yaptığımız görüşmeler olumlu aşamada. Ancak Raul için 'Çok yakın' diyemem'' diye konuştu. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon başındaki maçlarda şans bulan Delgado'nun durumuna da değinen Toprak, ''Delgado'nun iyi bir profesyonel olarak takımda olmasını her zaman isterim. Ama hocamız kimi tutar, kimi gönderir bilemem'' dedi. Eski oyuncuları Batuhan Karadeniz ile ilgili soruyu da yanıtlayan Erdoğan Toprak, ''Batuhan, Türk futbolu için bir kazanç. Kendisine dikkat etmesi lazım. Güzel futbol yaşamı olacak. Hocamızın kendisini isteyip istemediğini duymadım. Belki biz o genç oyuncuyu yol gösterici konusunda eksik bırakmış olabiliriz'' diye konuştu. BJK İnönü Stadı'nın yeniden yapılması konusundaki çalışmalarla ilgili olarak ise Toprak, şunları söyledi: ''Yapımla veya projeyle ilgili sorunumuz yok. Kendi imkanlarımızla bir noktaya getirecek durumdayız. Hukuki süreç sorunumuz var. Projemiz ilçe belediyesinden çıktı. Ama büyükşehir belediyesinden izin çıkarsa yapımına başlayabiliriz. Beklediğimiz tek şey izinler. Komisyonlar bugün gündemine alsa, çizimine hemen başlarız. Umut ederim birkaç ay içinde komisyon gündemine alır. Yapım iznini alırız. İzin dışında beklentimiz yok. TOKİ'ye başkaları gibi ihtiyaç duymuyoruz. İzinden sonra dokuya uygun aynı Beşiktaş mabedini yapmayı planlıyoruz.''