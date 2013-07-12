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Spor

Beşiktaş savunmasını tamamladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki heyet, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına itiraz için UEFA Tahkim Kurulu'ndaki duruşmalı toplantı sona erdi

12 Temmuz 2013 10:49

Beşiktaş'ın UEFA Tahkim Kurulu'ndaki savunması sona erdi. Savunma sonrası açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İyi bir savunma yaptık, pozitifiz" diye konuştu.
 
İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde yapılan duruşmaya kulüp adına, başkan Fikret Orman, 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Melih Sami Esen katılırken, İsviçreli hukuk bürosu yetkilileri de hazır bulundu.

Toplantıda ayrıca Beşiktaş'ın tanık olarak gösterdiği Serdal Adalı, Cengiz Zülfikaroğlu, Tayfur Havutçu, Ahmet Ateş, Prof. Dr. Oğuz Atalay, Yrd. Doc. Dr. Burak Oder ve Mertay Kugay da yer aldı. Avukat Ömer Durak ise Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu adına duruşmaya katıldı.

Savunmanın ardından başkan Fikret Orman, açıklamalarda bulundu. İyi bir savunma yaptıklarını belirten Orman, sonucun 1 hafta sonra açıklanacağını düşündüklerini söyledi.

Orman, "Sonucu bildiğimiz bir şey yok, iyi bir savunma yaptık. Sonuç herhalde 1 hafta sonra açıklanır. 19'unda kura çekimi var, gerekçeli kararı açıklarlar. Pozitifiz. Beklemek lazım" ifadelerini kullandı.

Savunma ile ilgili detaya girmekten kaçınan Beşiktaş Başkanı, kararın açıklanmadan basında yer almasının durumu değiştirebileceğini, bu yüzden detaya girmek istemediğini söyledi.

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