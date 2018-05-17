Beşiktaş santrafor satacak, santrafor alacak 

4 santraforun maliyeti yıllık 52 milyon TL

Demba Ba ve Burak Yılmaz prensipte tamam

Atiba ile bir görüşme daha yapılacak

Ali DANAŞ, İstanbul DHA

Yeni sezon transfer çalışmalarına hızlı bir start veren Beşiktaş ilk olarak Dusko Tosic\'i Çin ekibi Guangzhou R&F takımına satmıştı.

Sözleşme imzalamak için Çin\'de bulunan Tosic, imzayı attıktan sonra siyah beyazlılar KAP\'a resmi açıklamayı yapacak ve kasaya 4.5 milyon Euro girecek.

4 santraforun maliyeti yıllık 52 milyon TL

Diğer yandan bu sezon santraforların performanslarından memnun olmayan ve 2 yeni santrafor takviyesi yapacak olan transfer komitesi ilk etapta tamemen Negredo ve Vagner Love\'un satılması için uğraşacak. Çünkü mevcut kadrodaki 4 santraforun aldığı yıllık ücret yeni bir maliyeti neredeyse imkansız kılıyor.

4 milyon 350 bin Euro alan Negredo,1.7 milyon Euro alan Mustafa Pektemek,1.8 milyon Euro alan Vagner Love ve 1.6 milyon Euro alan Larin\'in sadece yıllık ücret toplamı 9 milyon 450 bin Euro ediyor. Bu rakam, maç başı ücretler ile birlikte 10 milyon Euro yani 52 milyon TL\'ye ulaşıyor. Kadroya iki santrafor dahil edilmesi maliyeti 15-16 milyon Euro\'ya yükselteceği için Negredo ve Vagner Love\'un mutlaka satılması transfer komitesinin olmazsa olmaz şartlarından biri. Hatta gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Mustafa Pektemek\'ten de para kazanmak ve makul bir fiyat üzerinden bonservisini vermek te transfer komitesinin yakından ilgilendiği bir konu.

Demba Ba ve Burak Yılmaz prensipte tamam

Oyuncu satışlarının ardından 2 yeni santraforu kadroya katacak olan komitenin ilk anlaştığı isimler bilindiği gibi Trabzonspor\'da oynayan Burak Yılmaz ve Göztepe ile sözleşmesi sonra erecek olan Demba Ba. Bu iki oyuncudan Demba Ba, imzayı atmaya en yakın oyuncu. Bonservisi elinde olacağı için Senegalli golcü ile imza atma konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak. Burak Yılmaz konusu ise kadrodaki oyuncuların satış süreci ile aynı paralelde işleyecek.

İki isme ek olarak Avrupa ve Güney Amerika\'daki temaslarını da devam ettiren yöneticilerin önümüzdeki sezonlarda para kazandıracak önemli ve genç bir ismin peşinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

Atiba ile bir görüşme daha

Öte yandan Beşiktaş\'ı bırakacağı yönünde haberler çıkan Atiba ile transfer komitesinin bir görüşme daha gerçekleştireceği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde sözleşmesi sona erecek olan Atiba için yönetimin +1 opsiyon hakkı bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş\'in 1 sezon daha kalmasını istediği Kanadalı oyuncu transfer komitesi ile bir araya gelecek ve bu toplantıdan son karar çıkacak.

ALİ DANAŞ -İSTANBUL -DHA