Beşiktaş şans tanımadı

Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası ikinci maçında Diyarbakır Diski Spor'u deplasmanda 4-0 yendi. İlk maçında Çaykur Rizespor'a sahasında mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sonuçla kupada ilk puanlarını hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Beşiktaş, 17. dakikada Cisse'nin atıığı golle devreyi önde kapadı.

İkinci yarıda Holosko'nun da oyuna girmesiyle baskısını artıran siyah-beyazlılar, 55. dakikada Holosko'nun asistinde Nobre ile farkı ikiye çıkardı. Yine oyuna sonradan giren Higuain, 72. dakikada kalecinin hatasını değerlendirerek skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin bitimine 6 dakika kala, genç Aydın skoru belirleyen golü kaydetti.



Beşiktaş bu sonuçla ikinci maçında ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e taşıdı. Diski Spor 2. haftayı da puansız geçerken grubun diğer maçında Ankaraspor, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.





DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİSKİ SPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 4

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xxx, Özgür Çetiner xxx, Volkan Narinç xxx

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor: Tayfun x, B. Oktay Kahraman x, Nedim x, Ömer x, Ercan x, Kemal x, Mansur x, Akif, x (Dk. 85 Hasan ?) Soner x (Dk. 65 Abdullah x), Azat x, Serkan x (Dk. 76 Sinan x)

Beşiktaş: Hakan x, İbrahim Toraman xx, İbrahim Kaş xx, İbrahim Üzülmez x (Dk. 75 Ali Kuçik x), Ali Tandoğan xx, Baki xx, Aydın xxx, Tello xxx (Dk. 69 Higuain xx), Cisse xx, Batuhan xx (Dk. 46 Holosko xx), Nobre xx

Goller: Dk. 17 Cisse, Dk. 55 Nobre, Dk. 75 Higuain, Dk. 84 Aydın (Beşiktaş)

Sarı Kart: Dk. 37 Ali Tandoğan (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Nobre, kaleci Tayfun'u da geçtikten sonra topu kaleye gönderdi. Ancak defans oyuncuları son anda gole izin vermedi.

11. dakikada topla ceza alanına giren Nobre'nin ters şutunu kaleci Tayfun güçlükle iki hamlede önledi.

17. dakikada ceza sahasının ön çizgisi önünde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kalecinin eline çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

44. dakikada caza alanı içerisindeki Azat'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

45. dakikada, Tello'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile son erdi.

55. dakikada Holosko'nun soldan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2

67. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Aydın'ın vuruşunda top, kaleci Tayfun'dan döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada, ceza sahasına gelen topa kaleci Tayfun yükseldi. Kaleci Tayfun'un elinden kaçırdığı topu takip eden Higuain'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3

84. dakikada aldığı topla ceza sahasına giren Aydın, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

SAĞLAM: OLAYLAR BİZİ DUYGULANDIRDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Diyarbakır'da önceki gün meydana gelen olayın ardından Diyarbakırlı taraftarların karşısına çıkmanın kendilerine duygulu anlar yaşattığını söyledi.

Sağlam, büyük üzüntü duydukları olay sonrasında hayatını kaybedenlerin acısını yaşadıklarını belirtti.

Olayda ölenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilediklerini ifade eden Sağlam, ''Böyle olayların bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Tabii bu acı olaydan sonra Diyarbakırlı taraftarların karşısına çıkmak gerçekten bize çok duygulu anlar yaşattı. Özellikle bu olayın ardından Diyarbakır'a gidilecek mi, gidilmeyecek mi tartışmaları arasında sağ olsun başkanımızın da istemesi ve bizim de desteğimizle buraya gelmek istedik. Geldiğimiz andan itibaren de çok güzel bir şekilde ağırlandık. Güzel bir karşılaşma oynadık ve kazandık'' diye konuştu.

Sağlam, rakiplerinin TFF 2. Lig'de mücadele etmesine rağmen, çok iyi organize olan bir ekiple karşılaştıklarını belirterek, sahanın zemininin futbol oynamaya çok elverişli olmamasının oyun kalitesini düşürdüğünü kaydetti.

Altyapı ve PAF takımdan 5 futbolcunun kadroya dahil edildiğini ve bunlardan Aydın, Batuhan ve Ali Kuçik'in forma giymesinin hem kendileri, hem de Beşiktaş'ın geleceği adına çok olumlu olacağını söyleyen Sağlam, ''Kendi sahamızda oynayacağımız Ankaraspor maçını kazanmak ve sonra oynayacağımız Türkiye Kupası maçını da kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz'' dedi.

DİYARBAKIR DİSKİSPOR CEPHESİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor Teknik Direktörü Ali Güneş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Beşiktaş gibi Türkiye'nin çok güçlü bir takımıyla karşılaştıklarını söyledi.

Karşılaşmanın zor geçtiğini anlatan Güneş, ''Kısa bir süre önce Diyarbakır'a geldim. Takımla 5-6 gündür birlikte çalışıyorum. Kendimize biraz daha güven duyduğumuz anlarda bu maçtan goller de çıkarabilirdik. Bugünkü maçta futbolcularım iyi mücadele etti. Maçın sonuna kadar oyunu bırakmadılar. Yenildiğimiz halde çok üzülmediğimiz bir maç oldu. Özellikle kalecimizin yaptığı hatalar vardı. Futbolda hatalar vardır. Bu soğuk havaya rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarıda Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.