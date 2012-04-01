Beşiktaş, Samsunspor'a son bir şans verdi

Fikret Orman başkanlığında İnönü Stadı'nda ilk maçına çıkan Beşiktaş, bir şok daha yaşadı. Kümede kalma savaşı veren Samsunspor, ümitlerini son haftaya taşıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada tek golü, 70. dakikada 25 metre mesafeden Murat Yıldırım kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Belediye ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 10 maçında 4 yenilginin yanı sıra 4'üncü kez sahadan bir puanla ayrılırken, liderle arasındaki fark 19 puana yükseldi.

Siyah-beyazlılar karşısında puan kaybetmesi halinde, bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşecek Karadeniz ekibi ise 36 puana yükseldi ve ligde kalma şansını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ: 0 - SAMSUNSPOR: 1

Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Özgür Yankaya, Muhittin Gürses, Nihat Mızrak

Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, Ekrem, Necip, Fernandes, Veli (Dk. 80 Muhammed Demirci), Burak Kaplan (Dk. 46 Edu), Quaresma (Dk. 89 Bebe), Almeida

Samsunspor: Ertuğrul, Adem, Kemal, Akaki, Bahia, Fink, Hakan, Murat, Serdar (Dk. 80 Murat Ceylan), Uğur, Ekigho (Dk. 82 Anıl Dilaver)



MAÇIN AYRINTILARI

Mustafa maç öncesi denendi

Teknik direktör Carlos Carvalhal'in ilk 11'de yer vermeyi düşündüğü, hafif sakatlığı bulunan Mustafa Pektemek, takımdan önce sahaya çıkarak, bir süre fizyoterapist eşliğinde çalıştıysa da sakatlığının oynamasına engel olduğu anlaşılınca yerine Burak Kaplan ilk 11'de oynadı.



Egemen maç öncesi sakatlık geçirdi



Mustafa'nın kadrodan çıkarılmasının ardından, ısınma hareketleri sırasında bu kez Egemen Korkmaz sakatlandı. Fernandes'in pası sırasında topun ayağına sert gelmesi üzerine yere düşen Egemen'e hemen müdahalede bulunulurken, sağ ayak bileğinin bandaja alınmasından sonra deneyimli futbolcu çalışmaya devam etti.



Ernst kadrodan çıkarıldı



Samsunspor karşısında forma giymesi beklenen Fabian Ernst, gribal enfeksiyona yakalandığı için kadrodan çıkarıldı. Ernst'in yerine ön liberoda Necip Uysal görev alırken, 18 kişilik kadroya da Muhammed Demirci dahil edildi.



Sol bekte Ekrem



Sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı'nın yerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında Egemen Korkmaz'ı sol bekte oynatan Carvalhal, Samsunspor karşısında ise bu bölgede Ekrem Dağ'a şans tanıdı.



Yeni yönetim ilk kez Dolmabahçe'de



Beşiktaş'ta geçen hafta sonunda yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri ilk kez yönetici unvanlarıyla Fiyapı İnönü Stadı'nda maç izledi.



Kartal Yuvası mağazalarına büyük ilgi



Karşılaşma öncesi yüzde 50 indirim nedeniyle Kartal Yuvası mağazalarında büyük bir yoğunluk yaşanırken, taraftarlar Beşiktaş ürünlerini satın alarak kulüplerine katkıda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da maç öncesi Kartal Yuvası mağazasından alışveriş yaptı.



Taraftarların ilgisi



Fiyapı İnönü Stadı'nda tbünlerin büyük bir bölümü dolarken, yaklaşık bin kadar Samsunspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

Zman zaman iki takım taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların, “Samsunspor kümeye” diye tezahürat yapması üzerine, eski açık tribünde yer alan Samsunsporlu bazı taraftarlar, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölüme doğru hareketlendi. Güvenlik güçleri olayları büyümeden yatıştırdı.