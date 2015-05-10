Beşiktaş, şampiyonluk yarışında Gaziantep karşısında 3 puan arıyor

Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala Ankara'da Gaziantepspor'u konuk edecek. Teknik direktör Slaven Bilic, son oynanan Trabzonspor maçında takımını tek forvetli sistem ile sahaya sürmüştü. Hırvat teknik adam, Gaziantepspor karşısına da aynı taktikle çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasını Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek lider tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Gaziantepspor'u da mağlup ederek zirvedeki yerini korumaya çalışacak.

Beşiktaş, rakibini yine Ankara'da konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele, saat 19.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Tolga Özkalfa yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş:

Günay, Serdar, Sivok, Ersan, Motta, Atiba, Tolgay, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba

Gaziantepspor:

Eray, Barış, Arokoyo, Vranjes, Şenol, Emre, Chico, Chibuike, Camara, Gökhan, Muhammed

Teknik direktör Slaven Bilic, son oynanan Trabzonspor maçında takımını tek forvetli sistem ile sahaya sürmüştü. Yabancı sınırlaması nedeniyle Demba Ba'yı yedek bırakan ve ilk 11'de Mustafa'ya şans veren Bilic, Gaziantepspor karşısında da tek forvetle maç çıkacak. Ntvspor’daki habere göre, Mustafa'yı yedek bekletecek olan Hırvat çalıştırıcı, forvette Demba Ba'ya, orta sahanın sağında Gökhan'a, solda ise Olcay'a görev verecek. Bilic orta sahanın merkezinde ise Sosa, Tolgay ve Atiba üçlüsünü oynatacak.

Cezası tamamlanan Serdar'ın yanı sıra, hafta içinde el parmağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan Sivok'un ilk 11'de mücadele etmeleri bekleniyor. Günay Güvenç, siyah beyazlıların kalesini korumaya devam edecek.

Ankara yolculuğu öncesi futbolcularından sadece Gaziantepspor maçını düşünmelerini isteyen Bilic, karşılaşmayı ilk yarıda koparmalarını istedi. Rakibin iyi savunma yapması ve duran toplardaki etkinliğine de aktaran Hırvat çalıştırıcı, golü erken bulmalarının önemine vurgu yaptı.

Ankara'da 6. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarların ilgisi yönetimi memnun etmeye devam ediyor. 17 bin kapasiteli Osmanlı Stadı'nda oynacacak karşılaşmanın biletleri büyük oranda tükendi. Maç saatine kadar biletlerinin tamamının satılması bekleniyor. Beşiktaş bu sezon Osmanlı Stadı'nda oynadığı 5 maçı 4'ünü kazandı, bir kez berabere kaldı.

Siyah beyazlılarda Demba Ba ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırındalar.