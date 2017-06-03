Beşiktaş şampiyonluk kupasını kaldırdı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Osmanlıspor’u konuk eden Beşiktaş, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı ve sezonu üç puanla kapattı.

Şampiyonluk sonrası Vodafone Park’ta seyircisinin önüne ilk kez çıkan siyah-beyazlıların gollerini 16’da ve 89’da Cenk Tosun, 31’de Dusko Tosic ve 73’te Vincent Aboubakar kaydetti. Tosic’in golü ayrıca Vodafone Park’ta atılan 100. gol olarak tarihe geçti. Maça ilk 11’de başlayan Caner Erkin ise Cenk’in golünde asisti yapan isimdi.

Teknelerle Boğaz’dan geçerek stada gelen ve maç öncesinde taraftarıyla stadın dışına kurulan platformda buluşan Beşiktaş, bu galibiyetle sezonu 77 puanla noktalamış oldu. Siyah-beyazlılar geçen sezon 79 puan almıştı. Osmanlıspor ise 38 puanda kalarak ligi 13. sırada bitirdi. Ankara temsilcisi 2015-2016 sezonunda 52 puan toplayarak 5. olmuş ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmişti.

Teknelerle Boğaz’dan geçerek stada gelen ve maç öncesinde taraftarıyla stadın dışına kurulan platformda buluşan Beşiktaş, bu galibiyetle sezonu 77 puanla noktalamış oldu. Siyah-beyazlılar geçen sezon 79 puan almıştı. Osmanlıspor ise 38 puanda kalarak ligi 13. sırada bitirdi. Ankara temsilcisi 2015-2016 sezonunda 52 puan toplayarak 5. olmuş ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmişti.

Beşiktaş, şampiyonluk kupasına kavuşuyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te şampiyonluğunu garantileyen Beşiktaş, son haftada Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti. Kara Kartal, maçın ardından şampiyonluk kupasını alıyor. Tören başladı.