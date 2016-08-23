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Spor

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne 4. torbadan katılacak

Real Madrid, Barcelona, Leicester City, Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden

23 Ağustos 2016 15:37

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına doğrudan katılacak olan Beşiktaş'ın kura çekimlerine 4. torbadan katılacak.


Hürriyet'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek yarışacak olan 22 takım belli oldu. Kalan 10 takım ise Salı ve Çarşamba günler oynanacak olan play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Play-off etabının tamamlanmasının ardından da ilk torba (Şampiyonlar torbası) hariç kalan torbalar, takımların UEFA puanlarına göre belli olacak.

34.920 UEFA puanına sahip olan Beşiktaş , play-off turu sonrası grup etabına kalan takımların kim olduğu fark etmeksizin Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak. Play-off turunda Beşiktaş'tan az puana sahip tüm takımlar tur atlasa bile bu durum siyah-beyazlıların 3. torbada yer almasına yetmeyecek.
Öte yandan 4. torbadan kuraya katılacak olan Beşiktaş, 1. torba takımlarının kesin olmasıyla ilk muhtemel rakibini de beklemeye başladı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Torbası olarak ifade edilen 1. Torba takımlarının bir tanesiyle eşleşecek.

Real Madrid, Barcelona, Leicester City, Bayern Münih, Juventus
Benfica,Paris Saint-Germain, CSKA Moskova Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden.

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