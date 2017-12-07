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Spor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarak bir üst tura yükseldi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında karşılaştığı Almanya'nın Leipzig takımını 2-1'lik skorla yenerek gruplardan çıktı

07 Aralık 2017 03:41

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'nın Leipzig takımını 2-1'lik skorla yenerek namağlup ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda liderliğini daha önceden garanti altına alan Beşiktaş, son maçında deplasmanda Leipzig ile karşılaştı.

Tolga Zengin'in muhteşem performans sergilediği maçta Leipzig'i ile 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, G Grubu'nu namağlup olarak lider tamamladı.

Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada penaltıdan İspanyol yıldız Alvaro Negredo ile 90+1. dakikada Anderson Talisca kaydederken, ev sahibi takımın golünü 87. dakikada Keita attı.

Leipzig futbolcusu Ilsanker, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 14 yaparak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Leipzig ise G Grubu'nu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

“Gruplarda en fazla puan toplayan Türk ekibi"

Beşiktaş, G Grubu'nu 14 puanla tamamlayarak " gruplarda en fazla puan toplayan Türk ekibi" unvanını kazandı.

Bununla birlikte Şenol Güneş de "Türk takımlarıyla gruplarda en fazla puan toplayan teknik direktör" oldu. Daha önce rekor 11 puan toplayan Fenerbçe ve dönemin teknik direktörü Arthur Zico'daydı.

Beşiktaş bu maçta kaydettiği 1 golle, Şampiyonlar Ligi gruplarında attığı gol sayısını 10'a yükseltti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gruplarda 10'ar golü bulunuyordu.

 

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