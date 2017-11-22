Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselmeyi garantiledi

Beşiktaş - Porto: 1-1

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Matheu Lahoz, Pau Cebrain Devis, Roberto del Palomar

BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic (Dk. 46 Medel), Adriano, Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson, Quaresma (Dk. 90 Negredo), Talisca (Dk. 87 Oğuzhan), Babel, Cenk Tosun

PORTO: Jose Sa - Telles, Marcano, Felipe, Pereira, Herrera (Dk. 89 Reyes), Danilo, Ricardo (Dk. 79 Corona), Oliveira, Brahimi, Aboubakar

GOLLER: Dk. 41 Talisca (Beşiktaş) - Dk. 29 Felipe (Porto)

SARI KARTLAR: Talisca - Gökhan Gönül (Beşiktaş) - Herrera, Pereira (Porto)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son maçlar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükseldi.

8\'inci dakikada Porto savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topa Tolgay Arslan gelişine vurdu. Top, Porto savunmasından geri döndü.

19\'uncu dakikada Babel uzaklardan sert vurdu. Kaleci Jose\'nin tokatladığı topu Porto savunması kornere gönderdi.

29\'uncu dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşun ardından Pereira\'nın içeri çevirdiği topta Felipe\'nin şutu ağlara gitti.

33\'üncü dakikada Adriano\'nun defansın arkasına attığı topta Quaresma\'nın kontrol edip vurduğu şut kalecinin üstüne gitti. Sonrasında Porto savunması topu kornere gönderdi.

39\'uncu dakikada Pereira\'nın içeri çevirdiği topta Aboubakar\'ın şutu üstten dışarı çıktı.

41\'inci dakikada sol taraftan çalımlarla içeri giren Cenk Tosun, bomboş pozisyondaki Talisca\'ya pasını verdi. Brezilyalı oyuncu boş kaleye top ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sona erdi.

58\'inci dakikada ceza sahasına doğru hareketlenen Babel\'in şutu direkten geri geldi.

61\'inci dakikada Quaresma çalımlarla ceza sahasına doğru girerken sol ayağıyla vurdu kaleci Jose son anda kornere tokatlamayı başardı.

62\'nci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Ricardo\'nun sağ ayağının dışında attığı şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nu lider bitirerek son 16 turuna kalmayı garantiledi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde grubunu lider bitiren ilk Türk takımı oldu.

ABOUBAKAR, ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Geçen sezon Beşiktaş\'ta kiralık olarak forma giyen ve bu sezon eski takımı Porto\'ya geri dönen Vincent Aboubakar, mücadelenin ardından Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi.

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