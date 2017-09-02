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Spor

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kesin listeyi açıkladı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında görev yapacak oyucu listesini UEFA'ya bildirdi

02 Eylül 2017 02:38

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında görev yapacak oyucu listesini UEFA\'ya bildirdi.

21 futbolcudan oluşan listesi şu şekilde:

29- Tolga Zengin
1-Fabricio Agosto Ramirez
3-Adriano Correia
88-Caner Erkin
77-Gökhan Gönül
5- Pepe
2-Matej Mitrovic
6-Dusko Tosic
18-Tolgay Arslan
8-Ryan Babel
15-Orkan Çınar
13-Atiba Hutchinson
17-Jeremain Lens
12-Gary Medel
10-Oğuzhan Özyakup
7-Ricardo Quaresma
94-Anderson Talisca
20-Necip Uysal
11-Mustafa Pektemek
9-Alvaro Negredo
23-Cenk Tosun

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA
 

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BeşiktaşLigiUEFATolga Zengin 1Fabricio Agosto Ramirez 3Adriano Correia 88Caner Erkin 77Gökhan Gönül 5 Pepe 2Matej Mitrovic 6Dusko Tosic 18Tolgay Arslan 8Ryan Babel 15OrkanHutchinson 17Jeremain Lens 12Gary Medel 10OğuzhanQuaresma 94Anderson

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