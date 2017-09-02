Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kesin listeyi açıkladı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grup müsabakalarında görev yapacak oyucu listesini UEFA\'ya bildirdi.
21 futbolcudan oluşan listesi şu şekilde:
29- Tolga Zengin
1-Fabricio Agosto Ramirez
3-Adriano Correia
88-Caner Erkin
77-Gökhan Gönül
5- Pepe
2-Matej Mitrovic
6-Dusko Tosic
18-Tolgay Arslan
8-Ryan Babel
15-Orkan Çınar
13-Atiba Hutchinson
17-Jeremain Lens
12-Gary Medel
10-Oğuzhan Özyakup
7-Ricardo Quaresma
94-Anderson Talisca
20-Necip Uysal
11-Mustafa Pektemek
9-Alvaro Negredo
23-Cenk Tosun
ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA