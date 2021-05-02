Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaştı

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan'ı uzun süredir gündeminde tutan Beşiktaş, bu transferi bitirdi. Sergen Yalçın'ın çok istediği Salih resmi imzayı sezon sonunda atacak.

Sabah'ın habere göre; Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan'ın transferini bitirdi. Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Almanya'dan da talibi olan 27 yaşındaki orta sahanın diğer tüm teklifleri Siyah-Beyazlı kulüp için geri çevirdiği öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı oyuncunun sezon bittikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak 'Kartal' olacağı kaydedildi.