Beşiktaş saldırısından yaralı kurtulan dolmuş şoförü: Acele etmeseydim hepimiz ölmüştük

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan dolmuş şoförü Enver Günaydın, patlamadan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Maçka yokuşundan çıkarken, biraz geç kaldığını ve kendisini geçen dolmuşları geçerek sırasını almak zorunda olduğu için acele ettiğini ifade eden Günaydın "Eğer acele etmeseydim hepimiz ölmüştük" dedi.

Günaydın o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Taksim'den Beşiktaş'a dönme sırası benimdi. Ancak ben biraz geri kaldım ve birkaç dolmuş beni geçti. Beşiktaş'tan yolcularımı aldım ve yukarı doğru çıkmaya başladım. O sırada yolların açıldığını fark ettim. Geç kaldığımdan dolayı sıramı kaçırmamak için acele ettim. Stadın üzerinde bulunan ışıkları geçtim. Gümüşsuyu'na doğru 20 metre geçer geçmez arkadan patlama gerçekleşti. Sıramı almak için acele etmeyip yavaş hareket etseydim belki de ölürdüm. Acele ettim, o da beni ve yolcuları kurtardı."



Günaydın, patlama dolayısıyla aracına şarapnel parçaları isabet ettiğini de belirtti.

Dolmuşunda 8 yolcu bulunduğunu dile getiren Günaydın, şöyle devam etti: "Arkaya baktığımda bir yolcum yaralanmıştı. Diğer yolcular hemen indi ama onların da yaralı olup olmadığını bilmiyordum o anda. Kapıyı açtım indi hepsi. Bir tanesi arkadaşıyla beraber araçta kaldı. Yaralı yolcuyu hastaneye götürmeye çalıştım. Aklıma bir tek Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi geldi."





"Her şey bir anda oldu"





Patlama sırasında korkmadığını ifade eden Günaydın, "Öleceksek öleceğiz zaten. Bunun kaçarı yok. Ama her şey anlık oldu. Patlama çok büyüktü. Arabanın içerisinde şarapnel parçalarını buldum. Tavanına giren parçalar da oldu” diye konuştu.